ISS, chi è vaccinato ha il 96% di possibilità di non finire in terapia intensiva

ISS, chi è vaccinato ha il 96% di possibilità di non finire in terapia intensiva

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, l’aveva definita ormai la “pandemia dei non vaccinati” e, casomai ce ne fosse ancora bisogno, i dati... 11.09.2021, Sputnik Italia

I vaccinati hanno il 96% di possibilità di non finire in terapia intensiva o di non giungere alla morte, rispetto a chi non si è vaccinato.“La maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30 giorni in Italia sono stati diagnosticati in persone non vaccinate”, scrive l’Iss nel rapporto.L’incidenza nei più giovaniLa scelta da parte di molti giovanissimi di vaccinarsi, nelle ultime settimane, sta quindi ripagando con dati in miglioramento anche sotto questo profilo.

