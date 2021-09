https://it.sputniknews.com/20210911/i-robot-da-combattimento-platform-m-usati-per-la-prima-volta-nelle-esercitazioni-zapad-2021-12879426.html

I robot da combattimento "Platform-M" usati per la prima volta nelle esercitazioni Zapad-2021

I robot da combattimento "Platform-M" usati per la prima volta nelle esercitazioni Zapad-2021

Alle manovre russo-bielorusse Zapad-2021 sono stati utilizzati per la prima volta i robot da combattimento "Platform-M", ha riferito il ministero della Difesa... 11.09.2021, Sputnik Italia

Durante le esercitazioni Zapad-2021 nei campi di addestramento militare vicino a Kaliningrad, i i sistemi robotici di attacco Platform-M sono stati testati per la prima volta, ha affermato il ministero della Difesa russo.Fucilieri motorizzati e paracadutisti usavano complessi armati di lanciagranate e mitragliatrici per l'elaborazione di manovre per la distruzione di guerriglieri in ambiente urbano. I robot venivano utilizzati anche per effettuare passaggi nei campi minati preparati dal nemico secondo lo scenario delle esercitazioni. Oltre alle piattaforme, i militari hanno utilizzato i droni Orlan e Forpost per regolare il fuoco di unità di artiglieria e dei carri armati. Ieri sono iniziate le manovre strategiche russo-bielorussi "Zapad-2021" e dureranno fino al 16 settembre. Coinvolgono circa 200mila militari, più di 80 aerei ed elicotteri, fino a 760 unità di equipaggiamento militare, tra cui oltre 290 carri armati, più di 240 cannoni, sistemi di lancio multiplo e mortai, nonché fino a 15 navi.

russia

bielorussia

