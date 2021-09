https://it.sputniknews.com/20210911/galli-la-pandemia-si-combatte-solo-con-i-vaccini-e-non-con-i-tamponi-12871368.html

Galli, la pandemia si combatte solo con i vaccini e non con i tamponi

Galli, la pandemia si combatte solo con i vaccini e non con i tamponi

La pandemia non la risolviamo “a colpi di tampone”, dice il professore Massimo Galli del Sacco di Milano. 11.09.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

Quello che serve “è vaccinare il più possibile”, non il 90% o il 98%. Bisogna vaccinare e basta, perché non sappiamo quanto serve vaccinare contro la variante Delta e le altre.Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, il professore Galli fa notare che “la questione è sul tavolo di tutti i Paesi europei” e non solo dell’Italia.E lui si dice favorevole all’obbligo vaccinale, “perché non ci sono obiezioni ideologiche o costituzionali. Mi pare chiaro che l'interesse collettivo prevalga su quello individuale”, dice. Anche se un limite all’obbligo vaccinale lo vede, ma è piuttosto di tipo politico.In precedenza il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha riferito che l’obbligo vaccinale contro il coronavirus è una possibilità che si trova sul tavolo delle decisioni governative.La variante Delta è un problemaIl professore Galli riprende un caso di studio di una classe in California, che i virologi ed epidemiologi italiani da tempo stanno riproponendo a più riprese.La terza doseCome manifestato in precedenza, Galli si mostra prudente sulla terza dose. Secondo lui se una persona non ha risposta alla prima e alla seconda dose “è difficile che si giovi della terza”.

Irina Derefko L'interesse collettivo, supera quello personale? La vita è la mia. Brutto idiota svenduto al potere. Quelli vaccinati con doppia dose che infettano? Li ammazzate? Li vaccinate una volta ogni 6 mesi? Cosa ne pensa, questo imbecille delle cure domiciliari? MA LO!!!!! 0

the duke la pandemia? quale ? quella nella tua testascemo! vai al san raffaele e poi parli picho! 0

