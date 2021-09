https://it.sputniknews.com/20210911/dombrovskis-nei-bilanci-2023-tornera-per-tutti-il-patto-di-stabilita-12875662.html

Dombrovskis: nei bilanci 2023 tornerà per tutti il Patto di stabilità

Dombrovskis: nei bilanci 2023 tornerà per tutti il Patto di stabilità

Detta con parole economicamente eterodosse, il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha annunciato che dal 2023 la pacchia finirà e che... 11.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-11T16:24+0200

2021-09-11T16:24+0200

2021-09-11T16:24+0200

economia

unione europea

valdis dombrovskis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/602/19/6021960_0:235:2807:1813_1920x0_80_0_0_13ed19de2c3b2876ef10bccbcb1df60d.jpg

Il Patto di stabilità sta tornando, preparatevi economie Ue da sempre in difficoltà, anche se “ora la questione è come esattamente verrà gradualmente rimosso”, perché non è ben chiaro come andrà a finire questa storia.I Frugali sono per il ritorno alla linea del rigore, altri ovviamente no.La risposta alla crisi un successoE siccome la risposta alla crisi è stata un successo, ora si può tornare al Patto di stabilità. “Abbiamo segni di una solida ripresa, la crescita del Pil è proseguita per il secondo trimestre, oltre le aspettative”, ha aggiunto Dombrovskis durante la conferenza stampa al termine della riunione dell’Ecofin a Brdo in Slovenia, come riportato da Tgcom 24.Il supporto non può mica “durare per sempre”, quindi “quando sarà il tempo, dovremmo iniziare a ridurre il deficit fiscale e il debito e allo stesso tempo gli Stati devono migliorare la qualità delle loro finanze nella revisione nella spesa”, sono le parole del vicepresidente della Commissione europea.La domanda che però ci si pone è se davvero l’Europa stia tornando ad essere quella del Patto di stabilità o se la pandemia non abbia, piuttosto, imposto una nuova normalità, espressa anche dall’approvazione del Next Generation EU.Investimenti e transizioneA proposito della nuova Ue, Dombrovskis ha detto:

https://it.sputniknews.com/20210905/nato-segretario-stoltenberg-infastidito-da-idea-di-esercito-europeo-dividera-leuropa-12797063.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, unione europea, valdis dombrovskis