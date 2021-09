https://it.sputniknews.com/20210911/covid-e-vaccini-per-giuseppe-conte-piu-preoccupazioni-dalla-lega-che-dai-no-vax-12878247.html

Covid e vaccini, per Giuseppe Conte più preoccupazioni dalla Lega che dai no-vax

Covid e vaccini, per Giuseppe Conte più preoccupazioni dalla Lega che dai no-vax

Per il leader dei Cinque Stelle la Lega "non si è ancora assunta una chiara responsabilità davanti al Paese". 11.09.2021

Durante un appuntamento elettorale a Torino, l'ex premier ed ora il leader politico del Movimento Cinque Stelle ha rivolto critiche alla Lega, con cui si trova ancora una volta nella maggioranza che sostiene il governo dopo la prima esperienza giallo-verde a inizio legislatura, per la posizione molto vicina alle posizioni dei no-vax e di chi protesta contro i green pass. Giuseppe Conte è convinto che il Carroccio "non si è ancora assunto una chiara responsabilità davanti al Paese".Conte ha contestato le dichiarazioni rilasciate in precedenza dal leader della Lega a proposito dei vaccini, che secondo lui provocano la comparsa di varianti.Ieri anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva criticato Salvini, oltre alla Meloni, per la loro posizione critica sull'obbligo vaccinale e sull'uso del green pass.Relativamente alla campagna di vaccinazione in Italia, 80.568.881 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi, mentre 39.691.397 persone (73,49% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

