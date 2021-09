https://it.sputniknews.com/20210911/bonomi-confindustria-e-a-favore-dellobbligo-vaccinale-12871749.html

Bonomi: Confindustria è a favore dell’obbligo vaccinale

Bonomi: Confindustria è a favore dell’obbligo vaccinale

Il presidente degli industriali italiani, Carlo Bonomi, rilancia l’appoggio di Confindustria all’obbligo vaccinale nelle fabbriche e l'opposizione al... 11.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-11T12:42+0200

2021-09-11T12:42+0200

2021-09-11T12:42+0200

confindustria

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/9688303_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_2c2aad21810cc582359cc245f25717a1.jpg

"Sì, come sapete Confindustria è per l’obbligo vaccinale, perché attraverso l’obbligo vaccinale mettiamo in sicurezza la salute degli italiani”, dice Bonomi da Venezia, dove ha partecipato alla presentazione del film dedicato a Confindustria, dal titolo “Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”.Green pass obbligatorio nelle fabbricheE dal momento che la politica sa prendere una decisione sull’obbligo vaccinale, Confindustria si prende la responsabilità del green pass obbligatorio nelle fabbriche.Ricordiamoci chi ha ricostruito l’ItaliaMa Bonomi va oltre e ricorda ai politici di oggi quello che seppero fare nel secondo dopo guerra le generazioni di italiani che ci hanno preceduto.E non nasconde la sua preoccupazione “verso una radicalizzazione all’interno dei luoghi di lavoro sulla quale non abbiamo strumenti per intervenire”.Una divisione che sta spaccando, fa notare Bonomi: “E questo dispiace, dispiace anche vedere una differenziazione all’interno delle maestranze: le mense e tante cose che potranno accadere. Questo non va bene e non è giusto”.

https://it.sputniknews.com/20210910/green-pass-e-vaccini-de-luca-allattacco-di-meloni-e-salvini-12864871.html

Irina Derefko Come già detto e ribadito, Confindustra= covo di serpenti. Non ci si poteva aspettare altro. si prendano anche la responsabilità per ogni reazione avversa se si sentono cosi' sicuri. Delinquenti genetici!! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

confindustria, coronavirus in italia