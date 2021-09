https://it.sputniknews.com/20210911/attentati-dell11-settembre-il-giorno-che-ha-cambiato-il-mondo-per-sempre-12871572.html

Attentati dell'11 settembre: il giorno che ha cambiato il mondo per sempre - Video

Attentati dell'11 settembre: il giorno che ha cambiato il mondo per sempre - Video

20 anni fa, la mattina dell'11 settembre 2001, 19 attentatori suicidi hanno sequestrato quattro aerei in quello che è diventato il più grande attacco... 11.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-11T11:47+0200

2021-09-11T11:47+0200

2021-09-11T11:53+0200

multimedia

usa

11 settembre

attacco

new york

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/12871530_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_48dde1197b5c7aa4784b1ff9cb15a038.jpg

Due degli aerei si schiantarono contro le Torri Gemelle del World Trade Center, a New York, causandone il successivo crollo, mentre un terzo aereo venne dirottato contro il Pentagono. Il quarto, diretto contro la Casa Bianca a Washington, si schiantò in un campo vicino Shanksville, dopo che i passeggeri e i membri dell’equipaggio tentarono, senza riuscirci, di riprendere il controllo del velivolo. In risposta all'attacco terroristico, il 7 ottobre 2001, gli Stati Uniti e i suoi alleati britannici hanno lanciato l’operazione 'Enduring Freedom'. Lo scopo dell'operazione era sconfiggere le organizzazioni terroristiche, in primis al-Qaeda*, che avevano compiuto l'attacco di settembre agli Stati Uniti. Quasi 20 anni dopo, il 31 agosto 2021, è stato ufficialmente completato il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210910/11-settembre-20-anni-dopo-il-racconto-di-un-testimone-a-sputnik-12861089.html

Maurizio 59 Dopo 20 anni, ancora troppe incongruenze tra la versione "ufficiale" e la verità del prima e del dopo 11 settembre 2001. Troppe sono le analogie con Pearl Harbor: la storia insegna tante cose !!! 0

Donato Galli Certo che nelle demolizioni, controllate e non, i bovari sono maestri! 0

2

usa

new york

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, usa, 11 settembre, attacco, new york, video