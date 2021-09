https://it.sputniknews.com/20210911/119-nel-giorno-del-20-anniversario-trump-si-scaglia-contro-biden-per-ritiro-da-afghanistan-12877363.html

11/9, nel giorno del 20° anniversario Trump si scaglia contro Biden per ritiro da Afghanistan

11/9, nel giorno del 20° anniversario Trump si scaglia contro Biden per ritiro da Afghanistan

L'ex presidente americano Donald Trump ha usato l'anniversario degli attacchi dell'11 settembre 2001 per criticare il suo successore alla Casa Bianca Joe... 11.09.2021, Sputnik Italia

Ha ricordato a Biden la morte di 13 soldati americani in un'esplosione avvenuta in un aeroporto di Kabul e le armi abbandonate, il cui valore è stato stimato dall'ex inquilino della Casa Bianca in 85 miliardi di dollari.Il 31 agosto gli Stati Uniti hanno posto fine alla guerra ventennale in Afghanistan e hanno lasciato il Paese, dove i talebani* avevano ripreso il potere. Gli americani hanno accusato i talebani di dar rifugio ai leader di al-Qaeda*, regista degli attacchi dell'11 settembre 2001.In seguito ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui si è congratulato con l'ex sindaco di New York e il suo avvocato personale, Rudolph Giuliani, per come ha amministrato la città durante gli attacchi ed affrontato le conseguenze dei sanguinosi attacchi.A differenza di altri ex presidenti, Trump non partecipa agli eventi commemorativi ufficiali che si svolgono a New York, vicino a Washington, e nello Stato della Pennsylvania. Questa sera ha intenzione di commentare un incontro di boxe.* Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

