https://it.sputniknews.com/20210911/11-settembre-toti-difficile-dire-che-il-mondo-abbia-imparato-qualcosa-in-20-anni-12872356.html

11 settembre, Toti: difficile dire che il mondo abbia imparato qualcosa in 20 anni

11 settembre, Toti: difficile dire che il mondo abbia imparato qualcosa in 20 anni

In un post su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha condiviso i suoi pensieri sui tragici attentati del 11 settembre del 2001. 11.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-11T13:19+0200

2021-09-11T13:19+0200

2021-09-11T13:19+0200

11 settembre

giovanni toti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/12872209_0:21:2048:1173_1920x0_80_0_0_186b3cad51d9d3c4f02a86489acb32b1.jpg

"Ancora oggi ricordo esattamente dove ero e quali sensazioni ho provato quel giorno di 20 anni fa esatti", così ha iniziato il suo post il governatore.Secondo Toti, è stato il giorno che ha cambiato la vita di tutti.Il politico ha sottolineato che è difficile riassumere in un post tutto quello che è accaduto nei successivi 20 anni.Infine, su una brutta nota, Toti ha aggiunto che, secondo lui, il mondo non ha imparato molto dalla tragedia.Oggi anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la vicinanza del popolo italiano agli americani.Questo sabato ricorre il 20° anniversario degli attentati dell'11 settembre, uno degli incidenti più drammatici nella storia degli Stati Uniti, che è costato la vita a quasi 3.000 persone e ne ha alterato il destino di altri milioni.In precedenza, oggi, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato la nazione a non perdere mai il senso di unità che l'ha aiutata a radunarsi sulla scia degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

11 settembre, giovanni toti, видео