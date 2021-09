https://it.sputniknews.com/20210910/zaia-minacciato-di-morte-da-un-militare-ora-fa-volontariato-12867306.html

Zaia: minacciato di morte da un militare, ora fa volontariato

"Padre di famiglia, non voglio rovinarlo, ora è alla Croce Rossa: è stata la condizione per ritirare la querela". 10.09.2021, Sputnik Italia

Durante la consueta conferenza stampa, il governatore del Veneto Luca Zaia ha raccontato un episodio di minaccia di morte subito e denunciato alle autorità competenti, che ha avuto un epilogo alquanto inusuale.Zaia ha raccontato di ricevere molto spesso minacce e intimidazioni, tutte denunciate, ma allo stesso tempo non cambia il suo modo di vivere."Le mie abitudini non le ho cambiate, anche ieri sono stato per campi a passeggiare, ma non è vivere. Noi abbiamo presentato decine di querele, abbiamo l'obbligo istituzionale di segnalare quello che ci viene scritto, perché non sappiamo chi ci sia dietro a queste minacce, se un lupo solitario o un gruppo organizzato," ha affermato il presidente leghista del Veneto, che ha chiuso l'argomento con una riflessione sull'azione della magistratura per reati del genere: Proprio oggi si è saputo della perquisizione a danno di un 35enne della provincia di Latina che aveva minacciato di morte via e-mail il ministro della Salute Roberto Speranza.

