Whirlpool Napoli, nuova protesta al porto a 2 settimane dal licenziamento - Video

Gli operai e le operaie della Whirlpool di Napoli proseguono la loro battaglia per preservare il proprio posto di lavoro nello stabilimento, chiuso a dicembre... 10.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-10T14:16+0200

2021-09-10T14:16+0200

2021-09-10T16:14+0200

Questa mattina, in corteo, sono partiti a piedi dalla sede dello stabilimento di via Argine per raggiungere il porto di Napoli, a pochi chilometri di distanza.E poi ricorda che il prossimo 15 settembre è prevista una manifestazione a Roma “con tutti i lavoratori, auspichiamo che quell’incontro blocchi la procedura. Il governo deve mantenere gli impegni presi e le promesse fatte, affinché i lavoratori tornino a via Argine”.Il segretario generale della Fim Cisl Napoli, Biagio Trapani, ha aggiunto:Ora gli operai si aspettano fatti concreti e non più la solidarietà a parole, perché gli operai e le operaie di via Argine chiedono il rispetto della loro dignità. Per questo chiedono che la procedura di licenziamento sia fermata.

2021

