Sono stati scelti i vincitori del Premio Ig Nobel

Sono stati scelti i vincitori del Premio Ig Nobel

Gli scienziati di 24 Paesi sono stati proclamati vincitori del 31° Premio Ig Nobel (o anche Premio Anti-Nobel), assegnato per le invenzioni e gli studi più...

Il "Premio Ig Nobel" è stato assegnato agli scienziati americani che hanno dimostrato come la barba di un uomo possa difendere dai colpi al viso. La 31^ cerimonia di assegnazione del premio (noto anche come Premio Anti-Nobel) si è tenuta online, con gli scienziati di 24 Paesi che sono stati nominati vincitori, hanno detto gli organizzatori.Il premio viene assegnato agli studi che "prima fanno ridere, poi pensare". Nonostante il fatto che molte delle opere segnalate dalla giuria sembrino, a prima vista, prive di significato o assurde, molte pretendono di aver valore scientifico.In medicina sono stati premiati i ricercatori che hanno dimostrato come l'orgasmo sia efficace nell'alleviare la congestione nasale, tanto quanto i decongestionanti.In economia hanno vinto gli economisti europei, che hanno dimostrato come il grado di obesità dei politici sia correlato al livello di corruzione nel Paese.Il premio per la chimica è stato ritirato da un gruppo di studiosi provenienti da Germania, Gran Bretagna, Grecia e Australia, che hanno analizzato la composizione chimica dell'aria nei cinema, per scoprire se esiste una connessione tra gli odori emessi dal pubblico e le scene di violenza, il comportamento antisociale e l'uso di droghe mostrato nei film.Nel campo dell'ecologia, scienziati spagnoli e iraniani sono stati scelti per l'uso dell'analisi genetica nello studio dei tipi di batteri trovati nelle gomme da masticare scartate sui marciapiedi di diversi Paesi.

