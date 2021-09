https://it.sputniknews.com/20210910/scuola-green-pass-anche-per-i-genitori-problema-enorme-di-gestione-dicono-i-presidi-12855641.html

Scuola, green pass anche per i genitori? Problema enorme di gestione dicono i presidi

Accollare alla scuola anche la responsabilità di dover controllare il green pass dei genitori che accompagnano i figli in classe è un grosso problema per le... 10.09.2021, Sputnik Italia

Lo afferma il presidente nazionale delle associazioni presidi, Antonello Giannelli, intervistato dal Tg di La7.Per fare anche questi controlli, si creeranno assembramenti che già nelle scuole sono quasi impossibili da evitare, perché l’afflusso di persone non è contingentato, ma concentrato: tutti entrano alla stessa ora o quasi.Si fa notare ancora che spesso le scuole dispongono di un solo accesso ed uscita e questo crea dei colli di bottiglia che, con l’obbligo del green pass ai genitori, non potrà che inceppare il flusso e il deflusso.Senza contare l’aggravio di responsabilità e lavoro che dovrà gravare sulla scuola, con genitori che potrebbero anche non voler mostrare il green pass solo per consegnare al figlio un quaderno dimenticato a casa.No allo scaglionamentoE poi Giannelli ha parlato della questione trasporti, che non sono sufficienti in tutte le parti d’Italia, con la conseguenza che “non si riusciranno a portare tutti gli alunni a scuola alle 8, quindi avremo ancora lo scaglionamento degli ingressi tra le 8 e le 10. Sono contrario a questo scaglionamento, perché si stravolgono i tempi di ragazzi di 14-15 anni che così tornano a casa alle cinque del pomeriggio”.E poi la questione delle classi pollaio: secondo Giannelli, “dal punto di vista degli spazi non è cambiato quasi nulla” rispetto allo scorso anno.

Zecca Comunista Che non è cambiato nulla, non è una novità. Anzi una cosa è cambiata. Siamo al 80% vaccinati (quasi)... E quindi perché si continua a parlare di provvedimenti come prima della vaccinazione?... Forse perché la vaccinazione non è servita a gran ché. Per quanto riguarda le classi pollaio è una cosa vergognosa. È vergognoso anche che il Covid ha evidenziato il problema ché era un grosso problema già da prima e nessuno se ne fregato. Alla fine come per tutto il resto. Poi, green pass genitori?... Se anche questa è un altra invenzione per metterci la paura per farci vaccinare, ormai siamo immuni. Siamo immuni alle notizie, alle minacce. Si dice che la cattiveria di una persona stupida è incomprensibile per una intelligente. Mi ritengo una persona nella media però queste notizie non li concepisco proprio. 1

