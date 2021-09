Salvini e il green pass esteso: cos'ha in mente Draghi a riguardo?

https://it.sputniknews.com/20210910/salvini-e-il-green-pass-esteso-cosha-in-mente-draghi-a-riguardo-12862781.html

Il leader della Lega non ha capito cosa ha in mente Mario Draghi per quanto riguarda l’uso del green pass. 10.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Consiglio, con gli altri ministri, in particolare con Speranza e il ministro Brunetta, ha lavorato e lavora all’estensione dell’uso del green pass e dell’obbligo vaccinale.Dal 10 ottobre scatterà, infatti, l’obbligo vaccinale per tutto l’indotto delle imprese che lavorano per le residenze per anziani. Per quanto riguarda il green pass, è stato esteso anche ai genitori che intendono entrare nei plessi scolastici.Inoltre, a breve, il green pass, già obbligatorio per il personale scolastico e docente, sarà reso tale anche per tutti gli impiegati delle pubbliche amministrazioni.E Salvini ringrazia anche i milioni di italiani che si sono vaccinati “senza costrizioni” e spera che altri “facciano questa scelta, ritenendo sempre che va tutelata la libertà, il lavoro dei 12 milioni di italiani che, ad oggi, ancora non hanno per l’impossibilità del green pass”, afferma e conclude: “Quindi non si possono rinchiudere in casa 12 milioni di persone”.Sull’AfghanistanSalvini, sulla crisi in Afghanistan, ha affermato che l’Italia e l’Europa devono agire adesso, ma non “a parole, ma con i fatti”, perché fra un mese “è già troppo tardi”.Inoltre Salvini ha addossato al presidente degli Stati Uniti Biden la responsabilità del ritiro firmato da Donald Trump a Doha.

