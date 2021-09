https://it.sputniknews.com/20210910/russia-convoca-ambasciatore-usa-per-ingerenza-elettorale-americana-12865501.html

Russia convoca ambasciatore USA per ingerenza elettorale americana

Russia convoca ambasciatore USA per ingerenza elettorale americana

La Russia prevede di tenere elezioni parlamentari il 17-19 settembre e ha invitato osservatori di vari paesi, mentre il Dipartimento di Stato USA ha affermato... 10.09.2021, Sputnik Italia

L'Ambasciatore americano in Russia, John Sullivan, venerdì è giunto al Ministero degli Esteri russo dopo essere stato convocato, ha riferito un corrispondente di Sputnik. L'Ambasciatore ha rifiutato di fornire commenti ai giornalisti. È rimasto nel Ministero per circa 20 minuti e poi se n'è andato.Allo stesso tempo, l'Ambasciata statunitense ha dichiarato che l'inviato ha visitato il ministero per incontrare il Vice Ministro degli Esteri Sergey Ryabkov e discutere l'approccio del presidente Biden per stabilizzare le relazioni tra Mosca e Washington.La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha aggiunto che il motivo dell’incontro era legato all'ingerenza degli Stati Uniti. In precedenza, Mosca aveva lasciato intendere che la Russia e gli Stati Uniti potrebbero sviluppare diversi documenti legalmente e politicamente vincolanti sulla stabilità strategica, dato che i due paesi hanno cercato di raggiungere un accordo sulla questione dopo il summit di Ginevra di giugno.Il summit si è tenuto per risolvere questioni pressanti tra le parti, nonostante i tesi rapporti Russia-USA degli ultimi anni.Il presidente Vladimir Putin e la sua controparte statunitense Joe Biden, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sottolineando che entrambe le nazioni intendono lanciare un dialogo bilaterale completo sulla stabilità strategica e iniziare consultazioni sulla sicurezza informatica e sul controllo delle armi.

