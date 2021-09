https://it.sputniknews.com/20210910/renzi-bolla-come-tatticismo-politico-quello-della-lega-su-green-pass-12861836.html

Renzi: Quello della Lega sul green pass è tatticismo politico

Renzi: Quello della Lega sul green pass è tatticismo politico

Sarebbe tutto tatticismo politico volto a tutelare l’ampiezza della propria base elettorale interna quello che la Lega starebbe mettendo in atto a proposito... 10.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-10T16:17+0200

2021-09-10T16:17+0200

2021-09-10T16:28+0200

matteo renzi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/837/44/8374434_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8326e4bcb381b83041005bb630052d58.jpg

A sostenerlo è il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi; parlando a Radio 24 ha detto: “È tutta fuffa, la Lega ha delle dinamiche interne che non capisco”.Invece il Covid è contro la libertà, rilancia Renzi e “per uscirne ci sono tre modi: i vaccini, i farmaci antivirali che stanno arrivano e un meccanismo che permetta di non tornare indietro”.E per concludere il discorso sulla Lega aggiunge: “La Lega non esce dal governo neanche con le bombe a mano”.In precedenza, oggi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato che ci sarà un'ulteriore estensione dell'obbligo di green pass.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo renzi