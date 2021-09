https://it.sputniknews.com/20210910/quota-100-addio-come-si-lascera-il-lavoro-in-anticipo-per-andare-in-pensione-12860899.html

Quota 100 addio, come si lascerà il lavoro in anticipo per andare in pensione?

Chi è stanco del lavoro e vorrebbe andare in pensione in anticipo per godersi una vita più libera cosa dovrà fare quando sarà superata Quota 100? 10.09.2021, Sputnik Italia

Anzitutto, la legge numero 25/2019, cosiddetta Quota 100, è ancora in vigore e lo resterà fino al 31 dicembre 2021. Questo significa che chi vuole approfittare delle caratteristiche proposte da questa legge può ancora farlo. Inoltre, chi matura i requisiti entro il 31 dicembre li mantiene anche in data successiva.Dal prossimo anno, le ipotesi di cambiamento per ora si affastellano l’una sull’altra tra le richieste dei vari partiti e le disponibilità economiche che il governo ha, dopo i numerosi miliardi di euro a debito spesi per gestire la pandemia.Le alternative come Quota 41Per il superamento di Quota 100 si era fatta strada l’ipotesi di Quota 41. Quest’ultima è un'opzione già presente, ma rivolta solo a una fascia stretta di lavoratori.Inoltre, bisogna appartenere a una delle seguenti categorie: disoccupati, invalidi, badanti, lavori usuranti, lavori gravosi.Non serve una età specifica per andare in pensione con questa legge, ma sono sufficienti i 41 anni di pensione, più gli altri requisiti. La richiesta è di estendere anche ai malati fragili questa possibilità, tra cui gli immunodepressi, i diabetici, cardiopatici in dialisi e chi appartiene al settore della sanità e dei trasporti.Perché si vuole superare Quota 100?Dal 2019 ad oggi la micro riforma pensionistica che avrebbe dovuto superare la legge Fornero e garantire un ricambio generazionale, ha invece mandato in pensione soltanto 200 mila persone.

Irina Derefko Chissà Salvini cosa farà? Che domanda! Sta al governo con Draghi e la Fornero!! 1

aurora.17 Salvin(o)i? Salvini chi? il saltimbanco? Hanno mai abrogato la delinquenziale legge fornero? NO MAI!!! Anzi la signora in nero è tornata a far da consulente(sic) sulle pensioni (lei che è già bellamente in pensione) per il governo degli ammucchiati capitanato dal mario drogulescu al quale impunemente la lega fa da bordone. 0

