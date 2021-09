https://it.sputniknews.com/20210910/pianura-napoli-uccide-la-madre-e-poi-getta-la-valigia-con-il-corpo-fatto-a-pezzi-12854704.html

Pianura, Napoli: uccide la madre e poi getta la valigia con il corpo fatto a pezzi

Pianura, Napoli: uccide la madre e poi getta la valigia con il corpo fatto a pezzi

Tragedia a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove ieri pomeriggio, sul ciglio di una strada, è stata trovata una borsa contenente il... 10.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-10T09:14+0200

2021-09-10T09:14+0200

2021-09-10T10:03+0200

italia

napoli

omicidio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/9345033_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_147ab1c81137e48e2946e5caf274e624.jpg

Il figlio della signora, durante l’interrogatorio alla caserma dei carabinieri di Bagnoli, avrebbe ammesso di essere stato lui a commettere l’omicidio, di aver fatto a pezzi il corpo, di averlo posto in un borsone e di averlo infine gettato in strada.Proprio le sue ammissioni hanno consentito di rinvenire i resti sul ciglio della strada, in via Marano, dopo che la donna era scomparsa e una conoscente, preoccupata, aveva allertato le forze dell’ordine.L'omicidio sarebbe avvenuto nell'abitazione in cui madre e figlio vivevano in contrada Pisani e dove gli uomini della scientifica hanno trovato tracce di sangue dell’anziana signora.

https://it.sputniknews.com/20210827/in-vendita-su-e-bay-una-t-shirt-che-inneggia-alla-camorra-scoppia-la-polemica-12674333.html

raus jUEde Il figlio sarà pure disturbato, ma c'è qualcosa di demoniaco nel tagliare a pezzi la madre e buttarla via di casa chiusa in una valigia. Per me le orde demoniache dell' Anticristo e del suo padrone rettile sono già in azione nel mondo. 0

Helix HH Questi fatti sono la valutazione mentale che c'è in italia... un ringraziamento a tutte le merde politiche degli ultimi 27 anni! 0

2

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, napoli, omicidio