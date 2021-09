https://it.sputniknews.com/20210910/per-autorita-ue-illegale-i-prestiti-da-900-milioni--del-governo-ad-alitalia-12859593.html

Autorità UE, i prestiti da €900 milioni del governo ad Alitalia sono "illegali"

Le autorità antitrust della Ue hanno stabilito che i prestiti da 900 milioni di euro erogati dal governo italiano alla compagnia di bandiera Alitalia erano... 10.09.2021, Sputnik Italia

La Commissione Europea è giunta alla conclusione che i due prestiti erogati dal governo, per un valore complessivo di 900 milioni, ad Alitalia nel 2017 non sono conformi ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, è pertanto sono illegali. Lo Stato italiano deve quindi recuperare questi fondi da Alitalia oltre agli interessi.Buone notizie per Ita, la nuova compagnia aerea di bandiera di proprietà dello Stato, dal momento che Bruxelles vede una discontinuità tra i due vettori aerei, pertanto non avrà l'onere del rimborso di questi fondi.Ma la neonata Ita ha beneficiato di un'altra decisione favorevole da parte delle autorità europee, che hanno riconosciuto legittimi i finanziamenti statali, fornendo a proposito le corrispondenti motivazioni.

italia

