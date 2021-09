https://it.sputniknews.com/20210910/onu-guterres-sullafghanistan-occorre-mantenere-un-dialogo-con-i-talebani-12857703.html

ONU, Guterres sull'Afghanistan: "Occorre mantenere un dialogo con i talebani"

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto alla comunità internazionale, giovedì, durante un'intervista ad Agence France-Presse... 10.09.2021, Sputnik Italia

"Dobbiamo mantenere un dialogo, in cui affermiamo direttamente i nostri principi, con un sentimento di solidarietà con il popolo afghano" ha dichiarato António Guterres, Segretario Generale delle nazioni Unite, ai microfoni di AFP.Il capo delle Nazioni Unite ha anche affermato che è necessario evitare un "crollo" dell'economia in Afghanistan e ha parlato della necessità di revocare le sanzioni internazionali, introducendo "strumenti finanziari" che potrebbero permettere all'economia del Paese di respirare.Guterres ha affermato che "non ci sono garanzie" riguardo al risultato di tale dialogo con gli 'studenti coranici', in termini di protezione dei diritti civili e delle donne, ma è "obbligatorio" provarci "se vogliamo che l'Afghanistan non sia un centro di terrorismo, se vogliamo che le donne e le ragazze non perdano tutti i diritti acquisiti nel periodo precedente, se vogliamo che le diverse etnie si sentano rappresentate."Il caso dei giornalisti in AfghanistanDall'Afghanistan però, mentre l'ONU apre al dialogo con i talebani, arrivano testimonianze di violenza sui giornalisti.Secondo quanto riportato dalla BBC, alcuni giornalisti in Afghanistan hanno affermato di essere stati percossi dai talebani, mentre tentavano di documentare alcune proteste scoppiate nel Paese centroasiatico.Sono circolate in rete anche alcune foto, che mostrano le ferite e i lividi di due giornalisti di un quotidiano afghano. Uno di loro ha riferito di essere stato malmentato, dopo essere stato portato in una stazione di polizia.Alcuni reporter della stessa BBC, invece, hanno affermato che è stato impedito loro di lavorare liberamente.La situazione in AfghanistanUn mese fa, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative, entrando a Kabul il 15 agosto. Il giorno dopo hanno dichiarato la fine della guerra e i primi di settembre hanno annunciato il governo del nuovo Stato Islamico dell'Afghanistan. Nella notte del 30 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, come d'accordo, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare americana nel Paese.Lunedì 6 settembre, i talebani hanno annunciato che il Panjshir è stata l'ultima delle 34 province afghane a passare sotto il loro controllo e, per la seconda volta in tre settimane, hanno dichiarato la fine della guerra. Le forze di resistenza locali, guidate da Ahmad Massoud, hanno però negato che il Panjshir si fosse arreso.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

afghanistan

