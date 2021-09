https://it.sputniknews.com/20210910/merkel-si-proclama-femminista-12865209.html

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è definita per la prima volta femminista. Ha assicurato che non era più timida al riguardo. 10.09.2021, Sputnik Italia

Secondo il Berliner Zeitung, la Merkel ha anche chiesto a tutti di seguire il suo esempio e di lottare per l'uguaglianza tra uomini e donne nella vita pubblica.I giornalisti hanno notato che la Merkel non si era mai identificata pubblicamente come difensore dei diritti delle donne prima. Ad esempio, nel 2017, si è rifiutata di dare una risposta diretta alla domanda se fosse una femminista.La Merkel lascia la grande politica tedesca dopo le elezioni del Bundestag che si terranno questo settembre.Il 4 giugno scorso aveva annunciato di aver preso una ferma decisione di non candidarsi alla carica di capo del governo federale tedesco per un nuovo mandato.Angela Merkel è Cancelliera in Germania da 16 anni.

