L'esperto rivela: dormire nudi nasconde un pericolo

Un medico americano ha spiegato perché dormire senza vestiti sarebbe pericoloso. 10.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-10T08:46+0200

2021-09-10T08:46+0200

2021-09-10T10:22+0200

Anthony Youn, chirurgo plastico, racconta di fatti curiosi sulla medicina nel suo canale TikTok. In uno degli ultimi post, il medico ha raccontato delle conseguenze negative che una persona potrebbe riscontrare dormendo senza vestiti e biancheria intima.Youn ha raccontato che una persona emette gas in media 15-25 volte al giorno e ciò succede anche durante il sonno.Così ha motivato il medico la necessità di indossare il pigiama o, per lo meno, biancheria intima prima di andare a dormire.Inoltre, Youn ha consigliato ai suoi follower di cambiare in maniera sistematica le lenzuola.Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni e gli spettatori sono rimasti molto sorpresi dalle parole dell'esperto, tanto che hanno lasciato svariati commenti del tipo: "d'ora in poi dormirò da solo", "dormo nudo da tutta la vita" o "la mia vita ora è divisa in 'prima' e 'dopo'".

