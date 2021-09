https://it.sputniknews.com/20210910/le-zucche-offrono-un-inaspettato-beneficio-per-la-salute-12866556.html

Le zucche offrono un inaspettato beneficio per la salute

Le zucche offrono un inaspettato beneficio per la salute

La zucca è un alimento che, oltre ad essere versatile e gustoso, è altamente nutriente. Oggi vi parliamo di un beneficio inaspettato dell'aggiunta di questo... 10.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-10T23:08+0200

2021-09-10T23:08+0200

2021-09-10T23:08+0200

alimentazione

salute

cibo

benessere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/9717793_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_1a5e0aaa7ef3b32e251dceae7fa1c58f.jpg

Le zucche sono ricche di un pigmento vegetale noto come beta-carotene. Nel nostro organismo viene convertito in vitamina A e rafforza la nostra immunità, spiega la nutrizionista americana Maggie Michalczyk, autrice del ricettario della zucca The Great Big Pumpkin Cookbook. Inoltre la vitamina A ha effetti positivi sulla salute degli occhi e, secondo gli studi, potrebbe ridurre il rischio di soffrire di alcuni tipi di cancro, aggiunge la specialista. Inoltre è anche un potente antiossidante, in grado di ridurre i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare e delle patologie legate all'età.La Michalczyk sottolinea che non occorre mangiare molta zucca per trarne tutti i benefici. Una tazza di zucca ha una quantità di vitamina A che equivale a quasi il 250% della dose giornaliera raccomandata di questo nutriente.La nutrizionista aggiunge che questo alimento è anche fonte di vitamina C, E, fibre e potassio. E anche se consiglia di preparare piatti con la zucca a pezzi, la Michalczyk afferma che anche le puree di zucca in scatola o la zucca cotta hanno gli stessi nutrienti.

https://it.sputniknews.com/20200908/latte-speziato-alla-zucca-la-ricetta-fai-da-te-per-una-famosa-bevanda-di-starbucks-9510687.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, salute, cibo, benessere