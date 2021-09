https://it.sputniknews.com/20210910/la-camorra-mette-le-mani-sui-soldi-per-la-pandemia-arresti-in-tutta-italia-12855452.html

La camorra mette le mani sui soldi per la pandemia: arresti in tutta Italia

La camorra mette le mani sui soldi per la pandemia: arresti in tutta Italia

Vasta operazione contro un clan camorristico in ascesa a Firenze, dove la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno effettuato perquisizioni e eseguito... 10.09.2021, Sputnik Italia

L’operazione è diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ma è stata estesa su un ampio territorio e sono, infatti, in corso perquisizioni a Salerno, Latina, Prato, Verona e Potenza.L’azione investigativa ha posto fine all’ascesa di un clan della camorra che stava approfittando dei fondi sbloccati per l’emergenza Covid.Vari i reati penali contestati agli indagati, tra cui quello di associazione a delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Tra i reati, anche quello di ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione ed ancora indebita percezione di erogazioni pubbliche.Nelle attività sarebbero stati riciclati anche soldi e utilità da reimpiegare nell’economica sana.I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Firenze.

