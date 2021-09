https://it.sputniknews.com/20210910/gruppi-no-vax-lallarme-di-lamorgese-cresce-il-rischio-estremista-e-lupi-solitari-12858082.html

Gruppi no-vax, l’allarme di Lamorgese: cresce il rischio estremista e lupi solitari

Gruppi no-vax, l’allarme di Lamorgese: cresce il rischio estremista e lupi solitari

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese non nega che c’è preoccupazione riguardo alla possibilità di atti violenti o destabilizzanti dell’ordine pubblico... 10.09.2021, Sputnik Italia

“La preoccupazione c'è, perché i toni salgono sempre di più e c'è il rischio che ci siano estremismi che vanno a incidere sulle manifestazioni, toccando anche persone che non avrebbero quella tendenza, ma che possono confluire nelle manifestazioni con grande disagio per i cittadini”, ha spiegato il ministro, intervenendo alla presentazione del Libro Blu 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, come riportato da La Stampa.Un rischio che il ministro riferisce non essere solo nazionale, ma internazionale, tanto che se ne è parlato anche durante il G7, ha detto.Al momento, quelli che preoccupano sono i lupi solitari, ovvero persone particolarmente fragili e influenzabili.I controlli, le manifestazioni e le infiltrazioni criminaliIl ministro ha anche riferito che, dall’inizio della pandemia, sono stati effettuati 50 milioni di controlli, che “ci sono state manifestazioni con infiltrazioni della criminalità”, ma che, nonostante tutto, il sistema di prevenzione e dissuasione ha funzionato bene, come nel caso delle manifestazioni che minacciavano di bloccare le stazioni ferroviarie.Gli arresti dei giorni scorsiNegli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha portato a termine un'importante operazione investigativa, sfociata in perquisizioni e sequestri di armi in varie città italiane.Varie persone, in più parti d’Italia, sono state accusate di volere organizzare atti violenti contro giornalisti e contro le istituzioni.

