Green pass e vaccini, De Luca all'attacco di Meloni e Salvini

"300 docenti universitari, una cialtroneria. Ho sentito un docente universitario, Barbero che si è vaccinato ma dice che sarebbe favorevole se il governo lo rendesse obbligatorio, altrimenti no. Ma tu sei favorevole o no al vaccino? Perchè allora devi firmare non contro il green pass ma per l'obbligo del vaccino, se vuoi essere coerente e non un maledetto ipocrita che pensa di fare l'intellettuale radical chic. Barbero dice poi che il green pass è discriminatorio per libertà, ma allora anche quando abbiamo deciso l'obbligo per i medici degli ospedali, tu dove stavi?"