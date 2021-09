Gazprom: il 'Nord Stream 2' è stato completato

https://it.sputniknews.com/20210910/gazprom-il-nord-stream-2-e-stato-completato-12855178.html

La Gazprom ha annunciato il completamento del 'Nord Stream-2'. 10.09.2021, Sputnik Italia

"Nella riunione operativa di questa mattina, il presidente del consiglio di amministrazione della Gazprom, Aleksey Miller, ha annunciato che oggi, alle 8:45, ora di Mosca, la costruzione del gasdotto 'Nord Steam-2' è stata completata", si legge sul canale Telegram della compagnia russa.In precedenza, era stata data notizia che il gasdotto sarebbe stato operativo entro fine anno.Il 'Nord Stream-2'Le condutture sono state posate sul fondo del Mar Baltico e vanno dalla Russia alla Germania. La potenza delle due linee sarà di 55 miliardi di metri cubi all'anno.L'Ucraina, timorosa di perdere gli introiti sul transito di gas, si è fermamente opposta al progetto, così come gli Stati Uniti, interessati alla promozione del proprio gas nel territorio europeo.Al contempo, il regolatore e il tribunale tedesco hanno decretato che il progetto dovrà rispettare le direttive dell'Unione Europea in materia di gas. La normativa prevede che il sistema di tubazioni sia in parte rifornito da fonte alternativa oppure che il tratto all'interno dell'Unione sia gestito da una compagnia terza. La questione rimane aperta.

