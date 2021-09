https://it.sputniknews.com/20210910/esenzioni-facili-per-evitare-vaccino-e-aggirare-green-pass-indagato-medico-negazionista-12866165.html

Esenzioni facili per evitare vaccino e aggirare green pass, indagato medico negazionista

Il medico della provincia di Torino era passato alle cronache per un video su YouTube in cui negava l'esistenza della pandemia di coronavirus. 10.09.2021, Sputnik Italia

Da diverse settimane davanti lo studio del dottor Giuseppe Delicati erano state notate molte persone in fila, in particolare docenti e personale scolastico, per ottenere la certificazione di esenzione dal vaccino e dal green pass, suscitando i sospetti della Asl, che ha inviato una diffida al medico e denunciato il tutto ai carabinieri, che hanno effettuato un controllo stamane, riporta l'Huffington Post.A sua volta il sospettato, che ha chiesto l'assistenza di un avvocato, ha fatto sapere di essere un medico vaccinatore in quanto somministra altri vaccini, anche se non i sieri anti-Covid.Da notare che il dottor Giuseppe Delicati aveva ottenuto una certa notorietà sul web, per aver postato un video su YouTube in cui sollevava dubbi sull’esistenza della pandemia di coronavirus ed aveva sostenuto nel 2020 che il vaccino antinfluenzale era in grado di attivare il Covid.

