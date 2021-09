https://it.sputniknews.com/20210910/emergenza-grano-in-italia-da-marzo-rischio-scarsita-nemmeno-durante-la-guerra-manco-cosi-tanto-12857531.html

Emergenza grano in Italia, da marzo rischio scarsità: “Nemmeno durante la guerra mancò così tanto”

Emergenza grano in Italia, da marzo rischio scarsità: “Nemmeno durante la guerra mancò così tanto”

L’allarme era scattato già a giugno, con l’aumento quasi verticale dei prezzi del grano duro, poi, più di recente, un nuovo avviso da parte del presidente dei... 10.09.2021, Sputnik Italia

Ed ora l’amministratore delegato della ditta La Molisana, tra le maggiori imprese del settore, manifesta un ulteriore rischio che corre l’Italia: “Tra marzo e maggio (2022 - ndr) non avremo abbastanza grano per fare la pasta. Il cuore del problema è in Canada”.Così l’ad de La Molisana, Giuseppe Ferro, intervistato da Il Sole 24 Ore. Il Canada è infatti il primo produttore al mondo di grano duro e quest’anno ha prodotto soltanto 3,5 milioni di tonnellate di grano duro, rispetto ai 6,5 milioni di tonnellate solitamente prodotti.L’Italia è indipendente al 70%, grazie alla sua produzione, aveva detto alcuni giorni fa Felicetti, ma il 30% deriva dalle importazioni, in gran parte proprio dal Canada.Ed il problema, prosegue, è che il grano può essere stoccato anche per uno o due anni ed è quindi possibile farne scorta, ma la semola al massimo dura un mese.I prezzi stanno aumentando e aumentano i prezzi anche i mugnai, i pastifici e la distribuzione.

Irina Derefko Se invece di affossare ciò che per l'Italia è stato da sempre il suo vanto ( agricoltura) l'avessero incentivata, non saremmo a questo punto. 0

Zecca Comunista In Italia hanno affossato tutto, non solo agraria. E continuano a farlo con un scenario già visto nel altri paesi. Però se c'è la speranza che le cose in Italia cambiano radicalmente Italia si tirerà su in breve tempo proprio ringraziando l'agraria. 0

2

