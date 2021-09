https://it.sputniknews.com/20210910/denunciato-35enne-per-minacce-di-morte-via-e-mail-al-ministro-speranza-12863829.html

Denunciato 35enne per minacce di morte via e-mail al ministro Speranza

L'accusa è di "minaccia aggravata" nei confronti di un 35enne della provincia di Latina. 10.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-10T17:20+0200

2021-09-10T17:20+0200

2021-09-10T17:21+0200

italia

giustizia

governo

polizia

crimine

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

Un 35enne della provincia di Latina è stato oggetto di perquisizione dei Nas per aver mandato mail minatorie, contenenti anche minacce di morte, al ministro della Salute Roberto Speranza per le misure adottate per fronteggiare la pandemia. Lo riporta Ansa.L'uomo è pertanto indagato per "minaccia aggravata".Ieri la Polizia di Stato aveva eseguito perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di attivisti no-vax, che nelle chat private minacciavano di compiere azioni violente e veri e propri attentati.

msan.mr Ma facciamola finita con queste cronachette gialle. Io credo che una semplice indagine giudiziaria ne metterebbe immediatamente in luce la inconsistente pericolosità come per tutte le esternazioni fumose del tipo. Non si conosce nella cronaca politica della Storia d'Italia un riscontro reale a chissà quante minacce di pancia come questa. Non facciamo di questo scialbo ministro un eroe, perchè proprio non ne ha il taglio. In quanto a quel signore, una tirata d'orecchie sarebbe certamente sufficiente piuttosto che andare ad ingolfare una Giustizia già pletorica di suo, con altri inutili processi! 1

italia

