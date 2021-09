https://it.sputniknews.com/20210910/covid-biontech-chiedera-il-via-libera-per-somministrare-il-vaccino-pfizer-ai-bambini-di-5-11-anni-12858801.html

Covid, BioNTech chiederà il via libera per somministrare il vaccino Pfizer ai bambini di 5-11 anni

Lo ha riferito, in un'intervista con Der Spiegel, la cofondatrice della casa farmaceutica tedesca Özlem Türeci. 10.09.2021, Sputnik Italia

Con la campagna di vaccinazione anti-Covid, che nella gran parte dei Paesi europei, in nove mesi, ha raggiunto pressoché dappertutto tassi superiori al 70% tra la popolazione over 12, ora la tedesca BioNTech, che insieme all'americana Pfizer ha messo a punto uno dei vaccini autorizzati dall'Ema con l'innovativa tecnologia a mRna, punta ad ottenere, nel breve periodo, l'autorizzazione per offrire il siero contro il nuovo coronavirus anche ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.Come chiarito, in un'intervista con Der Spiegel dalla cofondatrice della casa farmaceutica tedesca Özlem Türeci, si tratta sostanzialmente dello stesso preparato (noto con la denominazione Comirnaty), "ma verrà somministrato in dosi minori e avrà bisogno di temperature meno basse" per lo stoccaggio.In precedenza, si era saputo che le autorità slovacche avevano avviato nel Paese la campagna di vaccinazione, su base volontaria, dei bambini tra 5 e 11 anni contro il Covid-19.

Irina Derefko Dopodichè, si passerà agli animali domestici poi alle piante da frutto...... 0

Black Bird queste fabbriche di morte devono essere chiuse o distrutte ! 0

