https://it.sputniknews.com/20210910/cittadini-di-5-paesi-arrivano-in-qatar-da-afghanistan-con-il-primo-volo-commerciale---fonte-12853600.html

Cittadini di 5 paesi arrivano in Qatar dall'Afghanistan con il primo volo commerciale - fonte

Cittadini di 5 paesi arrivano in Qatar dall'Afghanistan con il primo volo commerciale - fonte

I cittadini di Stati Uniti, Canada, Ucraina, Germania e Regno Unito sono arrivati in Qatar con il primo volo commerciale internazionale partito giovedì... 10.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-10T07:50+0200

2021-09-10T07:50+0200

2021-09-10T09:05+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/12853561_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d07165734c08fa4eca1cfc5def321dd8.jpg

L'interlocutore ha aggiunto che gli specialisti qatarioti in Afghanistan si sono occupati del trasferimento sicuro dei cittadini stranieri all'aeroporto.L'inviato speciale del ministero degli Esteri del Qatar, Mutlaq bin Majed Al-Qahtani, aveva affermato che, a partire dalla giornata di oggi, il traffico aereo internazionale all'aeroporto di Kabul inizierà a riprendere gradualmente. Secondo il canale televisivo qatariota Al-Jazeera, la compagnia aerea di bandiera del Qatar, Qatar Airways, per ora pianifica di effettuare solo un volo al giorno da e per Kabul.

https://it.sputniknews.com/20210905/afghanistan-lannuncio-di-di-maio-riapriremo-lambasciata-a-kabul-in-qatar-12796570.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo