Cardinale Koch scrive al Rabbino Arussi: nessuna svalutazione della Torah da parte del Papa

“Il fatto che la Torah sia cruciale per il giudaismo moderno non viene messo in discussione in alcun modo”. 10.09.2021, Sputnik Italia

In una lettera rivolta al presidente della Commissione del Gran Rabbinato d’Israele, Rabbino Rasson Arousi, il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio consiglio per la promozione unità dei cristiani, risponde formalmente alle preoccupazioni per le parole pronunciate lo scorso 1° agosto da papa Francesco, che, secondo l’interpretazione dei Rabbini, avrebbe considerato la Torah come superata.L’alto prelato spiega che “nella sua catechesi il Santo Padre non fa alcuna menzione del giudaismo moderno; il discorso è una riflessione sulla teologia (di San Paolo) nel contesto storico di una data epoca”.Quindi il cardinale Koch rassicura che “il fatto che la Torah sia cruciale per il giudaismo moderno non viene messo in discussione in alcun modo”.

