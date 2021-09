https://it.sputniknews.com/20210910/aifa-alert-sul-farmaco-brasiliano-parvulan-non-e-sostituto-dei-vaccini-pericoloso-per-la-salute-12864221.html

Aifa, alert sul farmaco brasiliano Parvulan, non è sostituto dei vaccini: pericoloso per la salute

Sono giunte alcune richieste di importazione agli Uffici di sanità marittima, aerea e frontaliera (Usmaf) del Ministero della Salute, del farmaco Parvulan. 10.09.2021, Sputnik Italia

Dato il massiccio quantitativo di farmaco che andava autorizzato, è intervenuta l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha indagato meglio la situazione scoprendo che il Parvulan “risulterebbe essere proposto fuori indicazioni (off label, quindi al di fuori dei vincoli previsti nel citato DM 11/2/97) come terapia per la prevenzione del COVID-19, in alternativa ai vaccini autorizzati”.L’Aifa ha così emesso un immediato avviso affermando che “l’utilizzo del medicinale Parvulan nella profilassi dell’infezione da Sars-CoV-2 non sia sostenuto dalle benché minime evidenze di efficacia e sicurezza”.Cos’è il ParvulanIl Parvulan è un farmaco approvato dall’autorità del farmaco brasiliana Anvisa e mai autorizzato in Italia.Il farmaco, legale in Brasile, non viene utilizzato contro il coronavirus ma è stato registrato per queste altre affezioni anche virali:Si tratta, quindi, piuttosto di un farmaco per infezioni dermatologiche e comunque non autorizzato in Italia.

