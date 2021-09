https://it.sputniknews.com/20210910/afghanistan-scrigno-di-risorse-minerali-12858995.html

Afghanistan, scrigno di risorse minerali

Dopo quasi 20 anni, i talebani si sono riappropriati delle risorse naturali dell'Afghanistan, un patrimonio che, si stima, possa valere fino a 3 trilioni di... 10.09.2021, Sputnik Italia

Il paese centroasiatico è ricco di minerali e metalli preziosi o pregiati, tra cui oro, uranio, carbone, pietre preziose e marmo, per nominarne giusto una piccola parte. Si stima che ci siano 28,5 milioni di tonnellate di rame nei giacimenti e più di 2,2 miliardi di tonnellate di ferro, senza contare petrolio e gas naturale. Stati Uniti e Europa, riluttanti a partecipare a gare d'appalto sulle risorse naturali, dovranno trovare il modo migliore per interagire con i talebani*, ma anche gli stessi talebani dovranno pensare a come estrarre queste risorse dal sottosuolo, essendo le infrastrutture del paese, modernizzate dagli investimenti di Cina e Pakistan, comunque carenti. Ci potrebbero volere anni per creare un sistema minerario efficiente. *Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

