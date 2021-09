https://it.sputniknews.com/20210910/11-settembre-20-anni-dopo-il-racconto-di-un-testimone-a-sputnik-12861089.html

11 settembre, 20 anni dopo: il racconto di un testimone a Sputnik

mondo

usa

11 settembre

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/106/02/1060240_0:106:1992:1227_1920x0_80_0_0_7c49e34e46eab3dd9d4b19213d29112a.jpg

Marc Fiedler quel giorno aveva una visuale perfetta sulle Torri Gemelle, ha raccontato a Sputnik. Si era trasferito da poco nel nuovo ufficio di Greene Street a Jersey City, con una panoramica ottimale sulla skyline del World Trade Center, appena dall’altra parte del fiume Hudson.Quel giorno, alla Merrill Lynch, la famosa banca di investimenti di New York, “era un martedì come tanti”, ricorda, e nessuno guardava di certo dalla finestra, presi come sempre eravamo all’inizio della giornata lavorativa.Allora notò il fumo fuoriuscire dalla Torre Nord e subito ci fu stupore e trambusto per le prime ipotesi su quanto potesse essere accaduto.La prospettiva cambiò presto, quando avvenne il secondo schianto, ha raccontato: "abbiamo visto dal vivo il secondo aereo entrare nella seconda torre. In un attimo tutto è cambiato e abbiamo capito che doveva trattarsi per forza di un attacco”.A quel punto non potè fare altro che lasciare l’edificio insieme a tutti i colleghi, dato che l’allarme era oramai generalizzato.I treni da Jersey City però erano bloccati e anche i cellulari non funzionavano, per cui non rimaneva altro che andare a piedi fino alla stazione di Hoboken, dirimpetto a Manhattan. Funzionava solo la radio e tutti ci tendevano un orecchio mentre percorrevano quei cinque chilometri.Arrivato finalmente alla stazione, Marc ha raccontato che la situazione era ancora calma, con tensione e consapevolezza, ma anche compostezza.La radio continuava a tenerlo aggiornato sugli eventi e rimase allibito quando, sulla via di casa, già in treno, seppe che la prima torre era crollata.Gli attacchi dell’11 settembre 2001 causarono la morte di 2.977 persone (più i 19 dirottatori) e il ferimento di più di altri 6.000. Negli anni successivi, si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi.

