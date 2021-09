https://it.sputniknews.com/20210909/vaccinazione-sileri-promette-tamponi-gratis-ai-giovani-e-tira-dritto-no-green-pass-no-party-12848872.html

Vaccinazione, Sileri promette tamponi gratis ai giovani e tira dritto: "No Green pass no party"

Vaccinazione, Sileri promette tamponi gratis ai giovani e tira dritto: "No Green pass no party"

Intervenendo all''Aria che tira' su La7, il sottosegretario esclude un lockdown per non vaccinati e apre al tampone gratuito per i minori. 09.09.2021

"Più andiamo avanti con la vaccinazione più dobbiamo tornare alla nostra libertà. È chiaro che 'No Green pass, no party'. È evidente". Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite questo giovedì a 'L'Aria che tira' su La7, secondo il quale grazie alle vaccinazioni si potrà dire addio alla mascherina e al distanziamento. "Deve significare, nel tempo 'via la mascherina e via la distanza', quando passeremo dalla fase dell'emergenza pandemica all'endemia", prosegue. Sileri esclude la possibilità di un lockdown per i soli vaccinati, ipotizzato dal cancelliere Sebastian Kurtz in riferimento all'Austria. "Non credo che servirà. Abbiamo il Green pass. A questo punto è molto meglio estenderlo e chi non lo ha purtroppo alcune cose non potrà farle. Io sono per il Green pass anche per le discoteche", afferma. Sui tamponi sottolinea: "Chi deve essere esonerato è già esonerato. Ma ad altri molto probabilmente il tampone dovrebbe essere dato e faccio riferimento alla popolazione più giovane, come alla fascia tra i 12 e i 18 anni, dove c'è una riluttanza dei genitori alla vaccinazione. Dobbiamo andare incontro a questo e probabilmente il tampone può essere garantito. Secondo me quest'opzione può essere estesa ai test salivari".Nella campagna di vaccinazione nazionale sono somministrate 80.013.442 dosi di vaccino anti-Covid. Gli immunizzati sono il 72,74 % della popolazione over 12, pari a 39.288.264. L'obiettivo della struttura commissariale è quello di raggiungere l'80% entro settembre.

