https://it.sputniknews.com/20210909/ungheria-orban-attacca-la-commissione-europea-e-si-prepara-a-ricevere-il-papa-12849754.html

Ungheria, Orban attacca la Commissione europea e si prepara a ricevere il Papa

Ungheria, Orban attacca la Commissione europea e si prepara a ricevere il Papa

Il pontefice incontrerà il primo ministro ungherese domenica prossima a Budapest, dove si recherà per la messa conclusiva del 52° Congresso eucaristico... 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T16:54+0200

2021-09-09T16:54+0200

2021-09-09T16:54+0200

ungheria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/19/80/198072_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_5eb283c7f0f16b566a571b20f5fee885.jpg

Viktor Orban ha definito "oltraggiosa e del tutto inaccettabile" la multa alla Polonia proposta dalla Commissione europea che, secondo il primo ministro ungherese, è diventata una minaccia per l'Unione. Lo ha riporta il portavoce del presidente polacco Andrzej Duda, in visita ufficiale in Ungheria. Martedì l'Esecutivo europeo ha chiesto alla Corte Ue di imporre sanzioni pecuniarie alla Polonia per non aver rispettato le misure ad interim per la salvaguardia dell'indipendenza dei giudici."Sosteniamo fermamente la posizione della Polonia, Bruxelles sta abusando del suo potere e minaccia l'unità dell'Europa con la sua offensiva contro", ha detto Orban. Intanto dal Vaticano arriva la conferma dell'incontro tra il primo ministro ungherese e Papa Francesco, che domenica 12 settembre si recherà a Budapest per la messa conclusiva del 52° Congresso eucaristico internazionale. Viktor Orban incontrerà il pontefice presso il Museo delle Belle Arti insieme al presidente della Repubblica, Janos Ader. La conferma è arrivata dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, durante un briefing con i giornalisti.Papa Francesco aveva risposto ad una domanda su un possibile incontro con Orban a Budapest in un'intervista radiofonica all'inizio di settembre, affermando di non sapere se ci sarebbe stato. La conferma ufficiale del Vaticano è arrivata solo alla vigilia della partenza del pontefice.

ungheria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ungheria