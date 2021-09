https://it.sputniknews.com/20210909/sondaggi-politici-meloni-sorpassa-salvini-fdi-primo-partito-italiano-davanti-lega-e-pd-12840759.html

Sondaggi politici: Meloni sorpassa Salvini, FdI primo partito italiano davanti Lega e PD

Sondaggi politici: Meloni sorpassa Salvini, FdI primo partito italiano davanti Lega e PD

Risicato lo scarto di FdI sulla Lega, mentre sono più staccati PD e M5S. Male Italia Viva e Sinistra Italiana. 09.09.2021, Sputnik Italia

Fratelli d'Italia è diventato il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, superando persino la Lega di Matteo Salvini.È quanto emerge da un'analisi di Termometro Politico, secondo cui sarebbero proprio il Carroccio e il Partito democratico le altre due formazioni che andrebbero ad occupare, rispettivamente, il secondo ed il terzo gradino del podio, qualora si andasse a votare oggi.Maggioranza relativa, dunque, per il partito di Giorgia Meloni, che raccoglie il 21,2% delle intenzioni di voto, seguito dalla Lega al 20,6% e dal PD al 19,5%.Distacchi piuttosto netti per tutte le altre formazioni politiche, a partire da Forza Italia, che ad oggi raccoglierebbe il 6,7%, e Azione di Carlo Calenda, che con il suo 3% sarebbe, ad oggi, l'ultimo partito certo di ottenere seggi in Parlamento.Renzi e la sinistra radicale a rischioDecisamente preoccupante, invece, la situazione per quanto riguarda Italia Viva, così come per Sinistra Italiana.Stando ai dati presentati da Termometro Politico, il partito di Renzi non supererebbe infatti la soglia di sbarramento, con un 2,8% che testimonierebbe un possibile declino politico dell'ex premier.Male anche la formazione di sinistra radicale, che secondo le rilevazioni otterrebbe la medesima percentuale.

Némesis A questi partiti di merda, nessuno escluso, ormai si può soltanto dire... ma chi vi si fila più, scappate dall'italia, finché siete in tempo!... 0

raus jUEde Figuriamoci quanto consenso potrebbe avere in Italia un partito realmente sovranista. Per questo voglio andare a consigliare la Meloni. Il tempo è maturo per il ritorno del nazionalismo. 0

