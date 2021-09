https://it.sputniknews.com/20210909/siria-esplosione-al-passaggio-di-convoglio-con-aiuti-umanitari-morto-un-militare-russo-12853848.html

Siria, esplosione al passaggio di convoglio con aiuti umanitari: morto un militare russo

Un militare russo è deceduto in Siria a seguito di un'esplosione sulla strada lungo la quale si stava dirigendo un convoglio con aiuti umanitari, ha comunicato... 09.09.2021, Sputnik Italia

Il militare russo che si trovava a bordo di un veicolo è rimasto gravemente ferito e nonostante l'assistenza medica fornita, non è stato possibile salvarlo.Il ministero della Difesa russo fornirà alla famiglia del defunto tutta l'assistenza e il sostegno necessari.Il conflitto civile in Siria va avanti fin dal 2011. A fine 2017 Mosca ha annunciato la sconfitta del gruppo terroristico dello Stato Islamico* nella regione, nonché l'inizio del ritiro delle proprie unità dal territorio della Repubblica Araba Siriana. In alcune zone della Repubblica continuano le operazioni di rastrellamento nei confronti dei militanti. Ora le questioni prioritarie sono la soluzione politica, la ricostruzione del Paese, nonché il ritorno dei rifugiati.*Organizzazione terroristica estreminsta illegale in Russia e in molti altri paesi.

raus jUEde La Russia ha i mezzi per polverizzare tutte le tane in cui si nascondono i terroristi addestrati da Usa e Israele. Distruggete tutto: donne e bambini delle famiglie dei terroristi sono da considerare solo come sangue avariato. 4

giovanni Meno male che l ultimo fuocolaio di resistenza era stato spento.....La Russia continua imperterrita nel suo madornale errore ....fare finta che in Siria la guerra sia finita e i terroristi foraggiati da Israele e dal suo golem nordamericano siano cose del passato SVEGLIA SVEGLIA ! 2

