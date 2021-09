https://it.sputniknews.com/20210909/scuola-il-ministero-pubblica-un-bando-da-455-milioni-per-la-digitalizzazione-di-aule-e-segreterie-12851890.html

Scuola: il ministero pubblica un bando da 455 milioni per la digitalizzazione di aule e segreterie

Scuola: il ministero pubblica un bando da 455 milioni per la digitalizzazione di aule e segreterie

E' disponibile da oggi sul sito del ministero dell'Istruzione un avviso da 455 milioni di euro per la digitalizzazione delle aule scolastiche e segreterie. 09.09.2021, Sputnik Italia

Le risorse provengono dal pacchetto React-EU, l'iniziativa europea per favorire la transizione verde e digitale. Serviranno per l'acquisto di monitor interattivi per la didattica e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa.L’intervento è finanziato con Fondi strutturali europei e compreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prevede due moduli: Per determinar l'importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica si terrà conto del numero complessivo delle classi, sulla base di specifiche percentuali di ripartizione dei costi. Per i CPIA si terrà conto del numero complessivo degli studenti.Le istituzioni scolastiche possono presentare le proprie candidature fino alle 12.00 del 1 ottobre 2021, collegandosi all'indirizzo http://www.istruzione.it/pon/.Sono ammessi a partecipare le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

