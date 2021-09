https://it.sputniknews.com/20210909/roma-34enne-muore-in-uno-scontro-tra-auto-e-monopattino-12844032.html

Roma, 34enne muore in uno scontro tra auto e monopattino

L'uomo alla guida del monopattino elettrico non è sopravvissuto allo schianto con l'auto. In parlamento si discute una proposta di legge per la... 09.09.2021

Tragedia a Roma per la morte di un uomo di 34 anni, di nazionalità nigeriana, in un incidente stradale avvenuto nella notte. Coinvolti nel sinistro un monopattino elettrico e un'auto, guidata da un 19enne. Nello schianto, il 34enne, alla guida del monopattino, ha avuto la peggio ed è morto sul colpo.L'autista si è fermato per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. La polizia ha raggiunto il luogo dell'incidente, in via Chiana, nel quartiere Trieste e entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro per procedere con le indagini tecniche.Incidenti mortali con il monopattinoSono sempre più frequenti gli incidenti mortali in monopattino elettrico, spesso dovuti all'assenza di un regolamento, nonostante la popolarità del mezzo. Negli ultimi sette mesi sono almeno 6 le vittime, fra questi anche minori, secondo l’Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale).In Parlamento sono state depositate quattro proposte di legge in materia di sicurezza e circolazione sul monopattino: due alla Camera e due al Senato. L’unica in corso d'esame a Montecitorio in commissione, però, è quella presentata dal forzista Roberto Rosso.Cosa prevede la proposta in esameSecondo il testo presentato da Rosso, tutti i mezzi che possono viaggiare oltre i 20 km/h devono essere dotati di un regolatore di velocità, non superiore a sei km/h nelle aree pedonali e non oltre 20 km/h in generale.Il testo prevede anche l’obbligo di procedere su un'unica fila, senza affiancamenti, e il divieto di trasportare altre persone, animali e/o oggetti.Vietato anche condurre gli animali e farsi trainare.Infine, secondo Rosso, il monopattino dovrebbe essere condotto a mano, a partire da mezz’ora dopo il tramonto, nelle strade urbane con un limite di 30 km/h.

