Rapporto Gimbe: contagi Covid in calo per la prima volta dopo nove settimane

Aumenta leggermente il numero dei decessi, mentre calano i posti letto dedicati a pazienti Covid-19. 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T14:26+0200

Dopo nove settimane di continuo aumento, per la prima volta, in Italia si è registrto un calo dei casi di infezione da Covid-19.È quanto emerge dal rapporto settimanale della Fondazione Gimbe, dal quale si evince che nella settimana dal 1 al 7 settembre i nuovi contagi hanno segnato un -12,5%.Buoni segnali anche per quanto concerne gli ospedali, con un 1,3% dei ricoveri in area medica e 3,5% in terapia intesniva."Per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali, sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri, che si attesta a 5.644", ha spiegato il presidente della Gimbe, Nino Cartabellotta.Aumentano i decessi, ma calano i ricoveri ospedalieriContestualmente, si registra un aumento delle vittime, che arriva a 417, sebbene 82 siano relativi a periodi precedenti.Frenano invece i ricoveri ospedalieri, come confermato da Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi sanitari del Gimbe.Rispetto alla settimana precedente, i ricoveri crescono solo dell'1,3% in area medica e del 3,5% in terapia intensiva. A livello nazionale, secondo il monitoraggio dell'Agenas, il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppure con notevoli differenze regionali.

