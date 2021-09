https://it.sputniknews.com/20210909/putin-alcuni-paesi-chiedono-alla-russia-di-trattare-coi-talebani-levacuazione-di-loro-cittadini-12853721.html

Putin: "Alcuni paesi chiedono alla Russia di trattare coi talebani l'evacuazione di loro cittadini"

La Russia negozia con i talebani* su richiesta di paesi terzi per favorire l'evacuazione di loro cittadini dall'Afghanistan. 09.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha spiegato che su richiesta di paesi terzi, la Russia presta assistenza nell'organizzazione dell'evacuazione di cittadini di questi ultimi dall'Afghanistan, negoziando con alcuni leader dei talebani (il movimento è bandito nella Federazione Russa come movimento terroristico).All'inizio di agosto il movimento radicale Talebani* ha lanciato un'offensiva contro le forze governative in Afghanistan. Il 15 agosto i ribelli sono entrati nella capitale Kabul, occupando il palazzo presidenziale, e il 16 agosto hanno dichiarato la fine della guerra nel Paese.Il 31 agosto le forze della NATO hanno lasciato l'aeroporto di Kabul attraverso il quale hanno evacuato le persone dall'Afghanistan, gli alleati hanno promesso di continuare a fornire assistenza alle persone a rischio, sia afghani che stranieri, che desiderano partire più tardi.Nella giornata di oggi in Qatar è arrivato il primo volo commerciale da Kabul dopo che le forze della NATO hanno lasciato l'Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

EBM Va ricordato che Afghanistan un paese asiatico e quindi Paese confinati da 20 anni con invasione USA e suoi strumenti erano e sono instabili. Quindi Giusto che tutti paese asiatici confinanti Afghanistan devono essere contenti dell'uscita USA e suoi strumenti (paese NAto) compresa la Grande Russia, in particolare Iran, Cina e Pakistan, nonché paese e x-sovietici alleati a Mosca devono collaborare per la stabilita Afghana e partecipare allo sviluppo. 0

