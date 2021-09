https://it.sputniknews.com/20210909/pusher-si-addormenta-sul-telefono-e-chiama-accidentalmente-la-polizia-arrestato-12850596.html

In Germania la polizia ha catturato un venditore di sostanze stupefacenti che si era addormentato sul cellulare e mentre dormiva ha accidentalmente chiamato le... 09.09.2021, Sputnik Italia

La polizia ha ricevuto la chiamata verso l'una di notte. L'operatore che ha risposto ha sentito un uomo russare fortemente e mugghiare. Ha ritenuto che la persona fosse in pericolo, perciò la chiamata è stata immediatamente tracciata. La polizia è riuscita a stabilire che è stato un ragazzo di 23 anni residente nella città di Waldbrol, vicino a Colonia. Sul posto è stata inviata una pattuglia ed al loro arrivo gli agenti hanno notato un odore di cannabis abbastanza forte, mentre il pusher era addormentato sul divano. Quando il ragazzo è stato svegliato, ha iniziato a spiegare di non aver chiamato nessuno. Ma dopo aver controllato la cronologia delle chiamate, ha visto che per sbaglio ha chiamato più volte il numero di emergenza.Il ragazzo ed il suo vicino di casa, che aveva aperto la porta agli agenti, sono ora indagati per spaccio di droga. La polizia ha affermato che in precedenza i due erano stati fermati nell'ambito di un caso direttamente legato alla vendita di sostanze stupefacenti.

