https://it.sputniknews.com/20210909/pele-rassicura-i-fan-dopo-loperazione-al-colon-sto-recuperando-bene-12844923.html

Pelé rassicura i fan dopo l'operazione al colon: "Sto recuperando bene"

Pelé rassicura i fan dopo l'operazione al colon: "Sto recuperando bene"

Il fenomeno brasiliano sta meglio e si sta riprendendo dopo il delicato intervento chirurgico. 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T12:16+0200

2021-09-09T12:16+0200

2021-09-09T12:16+0200

mondo

calcio

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/12844674_0:0:2944:1657_1920x0_80_0_0_0d9ac3ab5ba5cffd51b66611cabff87d.jpg

Procede bene la guarigione di Pelé, recentemente operato al colon per la rimozione di un tumore.A farlo sapere è lo stesso campionissimo brasiliano, con un post su Instagram nel quale 'O Rei' ha voluto rassicurare i suoi numerosissimi fan.Un pensiero speciale è stato dedicato ad un amico, il cantante Roberto Carlos, che di recente ha perso il figlio Dudu Braga.Sabato scorso Pelé è stato operato per rimuovere un tumore al colon destro, rilevato dalle analisi strumentali.Pelé, vera e propria leggenda del calcio, detiene il record di Coppe del Mondo vinte, ben tre (1958, 1962, 1970) e di gol segnati in carriera, 1.281 in 1.363 partite.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, calcio, salute