https://it.sputniknews.com/20210909/obbligo-vaccinale-rasi-definitiva-lautorizzazione-di-ema-adesso-la-decisione-spetta-agli-stati-12844698.html

Obbligo vaccinale, Rasi: "Definitiva l'autorizzazione di Ema, adesso la decisione spetta agli Stati"

Obbligo vaccinale, Rasi: "Definitiva l'autorizzazione di Ema, adesso la decisione spetta agli Stati"

"Le indicazioni per i quattro vaccini attualmente in uso in Europa sono quindi definitive". 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T12:31+0200

2021-09-09T12:31+0200

2021-09-09T12:31+0200

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/11608806_0:241:1932:1328_1920x0_80_0_0_62250ccb10761b58c19ce508bfac3c30.jpg

L'obbligo vaccinale può essere introdotto in Italia senza un'ulteriore autorizzazione dell'Agenzia Europea del Farmaco. Guido Rasi, ex direttore EMA e attuale consigliere del commissario Figliuolo, fa chiarezza in un'intervista al Corriere: la decisione dell'ente regolatorio sul vaccino contro il Covid è già definitiva. Spetta agli Stati membri decidere sull'obbligo.L'Ema ha utilizzato l’approvazione condizionale, uno strumento che impone ulteriori misure al produttore, ma non riguarda la validità legale né con la completezza della sperimentazione, in base a quanto dichiarato dall'ex numero uno dell'ente europeo.Per quanto riguarda l'autorizzazione definitiva approvata da Fda, Rasi spiega che l'agenzia statunitense aveva rilasciato un'approvazione "d'emergenza", che non significa che il vaccino sia sperimentale, ma è relativo alle responsabilità su assicurazioni e rimborsi. L'opzione dell'obbligo vaccinale in ItaliaMentre Matteo Salvini esclude che si possa arrivare ad una discussione, il M5s apre all'obbligo vaccinale come "extrema ratio", secondo quanto dichiarato questo mercoledì da Giuseppe Conte a Napoli.Le parole del neo-leader pentastellato fanno eco al ministro della Salute, Roberto Speranza, che nei giorni scorsi ha dichiarato che l'obbligo resta un'opzione del governo.La decisione verrà adottata, su basi scientifiche, nelle prossime settimane, dopo una valutazione dei dati che consentirà di tirare le somme sulla campagna di vaccinazione. L'Agenzia Europea del Farmaco ha chiarito che la decisione di introdurre l'obbligo è una prerogativa degli Stati UE.

https://it.sputniknews.com/20210908/obbligo-vaccinale-conte-extrema-ratio-non-lo-escludiamo-affatto-12834159.html

Irina Derefko A mio parere, è un totale imbecille. 5 miliardi vaccinati con quante dosi? Non significa che è sperimentale ma riguarda la responsabilità su assicurazioni e rimborsi!!!! Si si, credo fermamente che sia imbecille fino al midollo. 0

raus jUEde Prevedo una grande crescita degli investimenti immobiliari: tempietti, lapidi e via dicendo. 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccinazione in italia