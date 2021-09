https://it.sputniknews.com/20210909/obbligo-vaccinale-costa-non-e-un-tabu-12846045.html

Obbligo vaccinale, Costa: "Non è un tabù"

Obbligo vaccinale, Costa: "Non è un tabù"

Il sottosegretario alla Salute conferma l'apertura del governo sull'obbligo vaccinale come "ultima ratio". Sul green pass si dice convinto che la maggioranza... 09.09.2021, Sputnik Italia

Se sarà necessario, il governo si assumerà la responsabilità di imporre l'obbligo vaccinale. "Ci siamo già assunti la responsabilità di introdurre l'obbligo ad esempio per il personale sanitario", afferma ai microfoni di Radio 24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che apre all'obbligatorietà del vaccino come "ultima ratio".Sul green pass e le divisioni tra le varie forze che sostengono il governo Draghi, Costa si dice convinto che "alla fine la maggioranza riuscirà, come sempre, come ha già fatto in passato su altri provvedimenti importanti, a trovare una sintesi".Per il sottosegretario, il greenpass permetterà "da un lato di proseguire il percorso di ritorno graduale alla normalità e dall'altro di raggiungere un obiettivo importante per quanto riguarda la vaccinazione nel nostro Paese".Sicuro è che oggi è in arrivo una prima estensione dell'applicazione del Green pass per i lavoratori di pulizia e mense, che operano all'interno di strutture sanitarie, delle Rsa, e delle scuole. Ulteriori estensioni arriveranno la prossima settimana.L'obiettivo da raggiungere, secondo Costa, è quello di estendere l'obbligo di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Estensione che potrebbe arrivare già la prossima settimana.

