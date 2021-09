https://it.sputniknews.com/20210909/no-vax-blitz-della-polizia-in-diverse-citta-8-indagati-per-istigazione-a-delinquere-aggravata-12842653.html

No-vax: blitz della polizia in diverse città, 8 indagati per istigazione a delinquere aggravata

Pianificavano nelle chat di Telegram azioni violente all'interno dei cortei di protesta contro vaccino e green pass. Perquisizioni domiciliari ed informatiche. 09.09.2021, Sputnik Italia

Almeno 8 persone sono state denunciate per istigazione a delinquere aggravata, nell'ambito di una vasta operazione di polizia nei confronti delle frange più estreme dei no-vax. Dalle perquisizioni, eseguite in mattinata in diverse città italiane, è emerso che gli indagati pianificavano in un gruppo di Telegram azioni violente, da realizzare nelle imminenti manifestazioni No Green pass in programma a Roma nel fine settimana.Le perquisizioniLe indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono state condotte dalla Digos e dalla polizia postale. Le perquisizioni domiciliari e informatiche sono scattate giovedì mattina a Roma, Milano, Bergamo, Venezia, Reggio Emilia e Padova.La chat dei "guerrieri"Dai controlli dei dispostivi informatici, telefonici e degli account social, è emerso che gli indagati sono membri attivi del gruppo Telegram "I guerrieri", una chat di estremisti no-vax utilizzata per organizzare azioni violente contro le misure sanitarie utilizzate dal governo per frenare la pandemia di Covid-19.Inoltre, pianificavano azioni violente nelle rispettive province contro obiettivi istituzionali. I membri della chat avevano convocato una riunione preparatoria in vista delle manifestazioni di Roma, per coordinare l'azione e discutere dell'approvvigionamento di armi bianche, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, citando la Questura di Milano.Chi sono gli indagatiImbianchini, portinai, disoccupati: questo il profilo dei membri del gruppo, considerati attivisti "di basso profilo", senza esponenti d'area. Sarebbero dunque esclusi legami con frange politiche estremiste. Uno dei componenti, in possesso di porto d'armi, avrebbe avuto legami con l'indipendentismo veneto. Ma nelle indagini non è emerso nulla di strutturato.

