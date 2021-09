https://it.sputniknews.com/20210909/moderna-in-via-di-sviluppo-il-vaccino-combinato-anti-covid-e-influenza-12849834.html

Moderna, in via di sviluppo il vaccino combinato anti-Covid e influenza

Moderna, in via di sviluppo il vaccino combinato anti-Covid e influenza

Il nuovo siero è in fase di sviluppo ed è basato sulla tecnologia dell'Rna messaggero. 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T16:37+0200

2021-09-09T16:37+0200

2021-09-09T16:38+0200

mondo

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/12493087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e71f821b08e15e6d5268e8bac6df4968.jpg

In occasione della giornata dedicata a ricerca e sviluppo, Moderna ha presentato i risultati degli studi relativi ad un vaccino di richiamo anti Covid-19 e anti-influenza stagionale.Il nuovo siero sfrutta la tecnologia dell'Rna messaggero, utilizzata anche per altri vaccini innovativi.Il dirigente ha spiegato che l'azienda ritiene "che questo sia solo l'inizio di una nuova era di farmaci basati sulle informazioni".In via di sviluppo vaccini contro varianti Beta, Delta e tumoriBancel ha precisato che la società è attualmente al lavoro su 37 programmi, per 22 dei quali sono in corso degli studi clinici.Fra i vaccini anti-Covid, sono presenti anche quattro candidati diretti a contrastare due delle varianti più minacciose, le cosiddette Voc (Variants of Concern), la Beta e la Delta, due dei quali sono già alla fase 2 e 3, rispettivamente, della sperimentazione clinica.Avviato, infine, anche uno studio di fase 2 di un vaccino personalizzato contro il cancro, il cui obiettivo è ottenere la sopravvivenza libera da recidive a 12 mesi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, vaccino